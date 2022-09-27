Собянин присвоил имя Жириновского улице на западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому улице в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа столицы было присвоено имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает пресс-служба московского правительства.
В документе, который опубликован на официальном сайте градоначальника, говорится, что улицей Жириновского стал безымянный ранее объект улично-дорожной сети, который расположен «от ул. Нежинская вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни».
Ранее в ЛДПР заявили, что Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Политик был похоронен 8 апреля на Новодевичьем кладбище в Москве.
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