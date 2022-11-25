Собянин принял решении об обеспечении нуждающихся бесплатными глазными протезами
Мэр российской столицы Сергей Собянин подписал постановление о включении глазного протеза в список технических средств реабилитации, которые предоставляются за счет городского бюджета. Как отметили в мэрии, до сих пор глазные протезы предоставлялись за счет средств федерального бюджета только инвалидам.
Вместе с тем, до половины пациентов на момент операции не имеют статуса инвалид аи в дальнейшем медико-социальная экспертиза может не признать их таковыми. Решение московского правительства даст возможность обеспечить глазными протезами нуждающихся горожан за счет бюджета столицы. Это позволит значительно улучшить качество жизни таких пациентов.
Нуждающимся в получении протеза надо будет получить направление в городской поликлинике, после чего пройти врачебную комиссию. Для несовершеннолетних процедура организуется в Морозовской детской городской клинической больнице. Взрослым необходимо будет посетить офтальмологический центр ГКБ имени Боткина.
Согласно статистики, ежегодно в Москве проводится от 150 до 220 операций нуждающимся в удалении глазного яблока. На его место устанавливается глазной протез - имплант, который позволяет сохранить органно-рефлекторные связи. В дальнейшем замена искусственного глаза производится у детей один раз в год, у взрослых - не чаще одного раза в два года.
Протез имеет в основном эстетическое и гигиеническое значение, хотя в мире уже появились визуальные или ретинальные протезы, позволяющие видеть.
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