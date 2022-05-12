Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому в столице будет открыто 13 новых зон отдыха у воды, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, а их подготовка будет завершена до 25 мая.

Будет открыта новая зона отдыха с купанием, она будет расположена у Головинских прудов в усадьбе «Михалково».

В пресс-службе отметили, что перед открытием зон были проведены масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, а также благоустройству прилегающей территории.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге столицы. . Будет организовано пространство для прогулок и отдыха с пешеходными дорожками и тротуарами, велосипедными и беговыми дорожками, кафе и прокатом.

