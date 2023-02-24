Собянин принял решение о выплате матпомощи пострадавшим от радиационных аварий

Московские власти приняли решение о единовременной выплате горожанам, пострадавшим от радиационных аварий. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Ликвидатор аварии: Чернобыль будет опасен еще сотню тысяч лет

Уточняется, что москвичи получат ее в связи с годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, которая ежегодно отмечается 26 апреля.

«Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит от трех до 10 тысяч рублей», - уточняется в сообщении.

Претендовать на получение единовременной материальной выплаты смогут ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавшие вследствие радиационных аварий и катастроф - всего 14 тысяч 875 москвичей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Чернобыльская АЭСПострадавшиеВыплаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры