Собянин пригласил школьников принять участие в акции «Первоклассный сентябрь»
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил первоклассникам поучаствовать в акции «Первоклассный сентябрь».
В рамках этого мероприятия учащиеся первых классов московских школ смогут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования - КидБург», «Кидзания», «Экспериментариум», «Иннопарк», Arena Space, а также мастер-классы в детских технопарков, написал глава города во «ВКонтакте».
Чтобы поучаствовать в акции, нужно выбрать площадку на тематическом сайте и отправить заявку.
Посетить площадки дополнительного образования бесплатно смогут 40 тысяч первоклассников.
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