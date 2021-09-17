Собянин представил победителей конкурса социальных проектов Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги конкурса грантов на реализацию социальных инициатив 2021 года.

По словам градоначальника, участниками конкурса стали 799 некоммерческих организаций.

«Победителями стали 172 проекта благотворительных фондов, молодежных и волонтерских движений, семейных ассоциаций, спортивных клубов и других социальных организаций», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Наиболее популярным направлением в этом году стала «Молодежь Москвы», где было представлено 50 проектов. Среди них — комплекс профориентационных занятий «Будущее уже сегодня!» по развитию конструкторских способностей и технического мышления школьников, посвященный «вечным вопросам взаимоотношения отцов и детей» проект «Территория поколений», призванный привлечь родителей к тренировкам юных спортсменов проект «Футбол как точка соприкосновения интересов детей и их родителей».

Кроме того, на средства гранта движение «Наставники России» организует серию семинаров и мастер-классов в школах, в ходе которых педагоги, психологи и студенты будут помогать подросткам лучше понять себя и окружающих.

По словам мэра, среди проектов-победителей есть как новички, так и те, кто уже получал грант.

«В прошлом году проект "Мамино окно" начал сбор продуктов длительного хранения для многодетных мам и беременных женщин в сложной жизненной ситуации. В этом году масштабы благотворительной программы будут существенно расширены», — сообщил Собянин.

Также мэр рассказал об экоцентре «Сборка», где активисты охраны окружающей среды принимают более 40 видов вторсырья, а также действует музей рециклинга и экологичного образа жизни. Средства гранта будет направлены на развитие музея.

Одним из победителей конкурса стал проект «Наследие великих героев России» от «Российского Союза ветеранов Афганистана». Грант потратят на организацию встреч с ветеранами боевых действий и участниками локальных конфликтов, конкурсы и концерты.

«В номинации "Медиа Москва" с проектом "Молодое перо" выиграл Центр социально-культурного развития семьи и молодежи "Перово". Авторы хотят привить школьникам навыки работы с информацией и интерес к журналистике, познакомить с лидерами общественного мнения», —добавил мэр.

Собянин подчеркнул, что Москва — столица благотворительности и добрых дел. В городе действует более 30 тысяч НКО, столица поддержала уже более 2,5 тысячи проектов некоммерческих организаций, присудив гранты в размере до 5 млн рублей.

