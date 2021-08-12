Собянин представил основные проекты благоустройства юго-запада Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте представил проекты по благоустройству юго-запада столицы.
«Продолжаю рассказывать о создании качественной городской среды в жилых районах. Сегодня речь о благоустройстве в Юго-Западном округе. Реализация проектов идет полным ходом, некоторые из них уже практически завершены», - говорится в сообщении.
Так, например, в районе Ясенево уже выполнено комплексное благоустройство одного из микрорайонов – модернизированы более 40 детских и спортивных площадок, созданы пешеходные маршруты, которые ведут к метро.
«Зелени стало еще больше – высажено 17,5 тыс. кустарников. Обновлены лавочки и фонари, установлены арт-объекты», - рассказал мэр.
Мэр также напомнил, что ряд проектов реализуется в районе Зюзино: обустраиваются скверы и бульвары, улучшаются пешеходные связи.
Отмечается, что создание удобных пешеходных маршрутов входит в число главных задач благоустройства и в Обручевском районе.
Глав города добавил, что в Гагаринском районе привели в порядок озелененные территории общей площадью 3,8 гектар вдоль улицы Академика Зелинского и улицы Молодежная.
А в районе Северное Бутово взяли в работу микрорайон в границах: улица Грина, д. 42, бульвар Дмитрия Донского, д. 6 и улица Куликовская, д. 5, который является популярным местом отдыха горожан.
«В ходе благоустройства будут отремонтированы тротуары, детские и спортивные площадки, установлены новые опоры освещения и скамейки с перголами», - подчеркнул мэр.
Помимо этого ряд знаковых мест благоустраивается в районе Южное Бутово.
Собянин отметил, что большая часть работ по благоустройству районов завершится уже в августе-сентябре этого года.
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