Собянин: Правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям
В Москве стартовал прием заявок на соискание премии правительства столицы молодым ученым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций», — пояснил он.
Заявки принимаются до 19 июля. В этом году можно представить проекты в 22 номинациях. Конкурс доступен для исследователей и разработчиков до 35 лет, а также докторов наук не старше 40 лет.
Победители получат 50 премий по два миллиона рублей. Итоги конкурса подведут в январе 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru