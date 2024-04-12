Собянин: Правительство Москвы вручит 50 премий молодым исследователям

В Москве стартовал прием заявок на соискание премии правительства столицы молодым ученым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций», — пояснил он.

Заявки принимаются до 19 июля. В этом году можно представить проекты в 22 номинациях. Конкурс доступен для исследователей и разработчиков до 35 лет, а также докторов наук не старше 40 лет.

Победители получат 50 премий по два миллиона рублей. Итоги конкурса подведут в январе 2025 года.

