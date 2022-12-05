Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и горожан с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Телеграмма градоначальника размещена на официальном сайте мэра столицы.
«В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду - судьбоносная Битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение. Бойцы Красной армии и народного ополчения окончательно развеяли миф о непобедимости врага. Десятки лет отделяют нас от тех героических событий, а память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить в веках», — отмечается в заявлении.
Собянин подчеркнул, что благодарность ветеранам безмерна, а «наследие победителей» стало крепким фундаментом развития России и нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений.
Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и продлилась до 20 апреля 1942 года. В сражении участвовали более 7 млн человек. Красная армия 5 декабря 1941 года смогла переломить ход сражения, перешла в контрнаступление по фронту под Москвой и отбросила противника на сотни километров от столицы. Битва стала стратегическим поражением Германии в ВОВ.
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