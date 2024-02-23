Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции
«Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Родины», – написал градоначальник в своем официальном Telegram-канале.
Как отметил Собянин, 23 февраля мы отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, разгромившим фашистов и отстоявшим свободу и независимость нашей страны. Мэр указал, что и сегодня российские военные сражаются за суверенитет и безопасность РФ, проявляют мужество, высокий профессионализм, делают все для победы.
«Участники СВО – в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох. Мы гордимся вами. Спасибо за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне», — подчеркнул Собянин.
Мэр столицы пожелал военным и их близким здоровья, мира, благополучия и новых успехов в служении Отечеству.
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