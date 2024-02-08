Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ученых с Днем российской науки. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

«Сердечно поздравляю ученых и исследователей с Днем российской науки! Этот праздник объединяет талантливых, творческих и целеустремленных людей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям», — отметил Собянин.

Мэр Москвы назвал столицу крупнейшим центром отечественной науки, где помимо зарекомендовавших себя исследовательских институтов при поддержке властей появляются новые перспективные площадки. Так, в городе действуют технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний, создаются Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», научно-исследовательский кластер МГТУ имени Баумана, а также Национальный космический центр.

Собянин поблагодарил исследователей за талант, энтузиазм, неустанный научный поиск и вклад в инновационное развитие столицы. Градоначальник пожелал ученым здоровья, благополучия и новых успехов.

