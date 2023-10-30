Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры столицы с Днем тренера. Об этом градоначальник написал в своем официальном Telegram-канале.

Как отметил Собянин, в Москве 304 горожанина носят звание «Заслуженный тренер России».

«В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3 тыс. 500 специалистов. С детьми в школах и колледжах работают свыше 8 тыс. учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», — подчеркнул мэр.

Глава города поздравил специалистов с профессиональным праздником и пожелал успехов самим тренерам и их ученикам.

