Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил тренеров и учителей физкультуры столицы с Днем тренера. Об этом градоначальник написал в своем официальном Telegram-канале.
Как отметил Собянин, в Москве 304 горожанина носят звание «Заслуженный тренер России».
«В целом за подготовку столичных спортсменов отвечают больше 3 тыс. 500 специалистов. С детьми в школах и колледжах работают свыше 8 тыс. учителей физкультуры и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», — подчеркнул мэр.
Глава города поздравил специалистов с профессиональным праздником и пожелал успехов самим тренерам и их ученикам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru