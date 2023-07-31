Собянин поздравил сотрудников «Мосгортранса» с 65-летием организации
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников «Мосгортранса» с 65-летним юбилеем предприятия. Об этом градоначальник написал в своем официальном Telegram-канале.
Как отметил Собянин, сегодня «Мосгортранс» объединяет около 700 маршрутов, ежедневно ими пользуются около 3 млн человек.
«За последние 10 лет в Москве созданы новая транспортная реальность и новые стандарты перевозки», – подчеркнул мэр.
Собянин указал, что в столице были впервые в стране запущены электробусы, которые обслуживают крупнейший в Европе парк «Красная Пахра» и недавно открывшийся «Митино». Кроме того, в ТиНАО и «Сколково» можно заказать автобусы на ближайшую остановку, также в городе работает проект «Социальное такси» для перевозки маломобильных пассажиров.
Как отметил мэр, главное достояние «Мосгортранса» — люди: 25 тыс. человек, в том числе около 14 тыс. водителей. Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников предприятия столичный городской транспорт работает как часы. Собянин поздравил работников «Мосгортранса» с юбилеем и пожелал им успехов, новых маршрутов и приветливых пассажиров.
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