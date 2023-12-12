Собянин поздравил москвичей с Днем Конституции РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Конституции РФ. Соответствующая телеграмма размещена на официальном сайте градоначальника.
Как отметил Собянин, принятая 30 лет назад Конституция стала прочным фундаментом для новой России.
«Выросли новые поколения граждан великой страны, которая чтит ... многовековую историю, успешно развивается и уверенно смотрит в будущее. Залогом этого является Конституция, обеспечивающая суверенитет и гарантирующая основные права граждан», – указал мэр Москвы.
День Конституции отмечается ежегодно 12 декабря. В этот день в 1993 году основной закон государства был принят всенародным голосованием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru