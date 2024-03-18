Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Как напомнил градоначальник, 10 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с РФ, и значение этого дня сложно переоценить.

«Эта дата стала символом восстановления исторической справедливости. Благодаря сплочению... страны и объединению граждан мы с честью и достоинством преодолевали и продолжаем преодолевать все трудности», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, Крым и Севастополь очень изменились за прошедшие годы, было сделано многое, но также в регионе многое еще впереди.

Собянин добавил, что сейчас за право на мирную и свободную жизнь сражаются участники специальной военной операции, и выразил уверенность, что Россия и народ «сделают все, чтобы мечты и надежды наших людей стали реальностью».

