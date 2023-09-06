Собянин поздравил коллектив ДГКБ имени Сперанского со 100-летием больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив детской больницы имени Сперанского со 100-летним юбилеем медицинского учреждения.

«Поздравляю всех сотрудников с юбилеем и желаю успехов. Ваш профессионализм – залог здоровья наших детей», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Собянин назвал больницу имени Сперанского одним из ключевых детских стационаров столицы. В учреждении работают более 1,5 тысячи сотрудников, ежегодно здесь проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей страны.

В составе клиники работают уникальные для Москвы центры. В частности, здесь действует ожоговый детский центр по лечению термических травм, где оказывают медицинскую и социально-психологическую помощь, центр неонатальной нефрологии и диализа, центр аллергологии и иммунологии.

