Собянин поздравил коллектив ДГКБ имени Сперанского со 100-летием больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил коллектив детской больницы имени Сперанского со 100-летним юбилеем медицинского учреждения.
«Поздравляю всех сотрудников с юбилеем и желаю успехов. Ваш профессионализм – залог здоровья наших детей», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Собянин назвал больницу имени Сперанского одним из ключевых детских стационаров столицы. В учреждении работают более 1,5 тысячи сотрудников, ежегодно здесь проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей страны.
В составе клиники работают уникальные для Москвы центры. В частности, здесь действует ожоговый детский центр по лечению термических травм, где оказывают медицинскую и социально-психологическую помощь, центр неонатальной нефрологии и диализа, центр аллергологии и иммунологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru