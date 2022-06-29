Собянин: После модернизации Московский НПЗ будет самым экологически чистым в Европе
Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по итогам третьего этапа модернизации станет самым экологически чистым предприятием такого профиля не только в России, но и в Европе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Здорово, что компания не остановилась на достигнутом, и реализует третий этап - самый сложный, самый технологичный и самый финансовоемкий, несмотря на экономические сложности, санкции. Тем не менее, этот процесс не останавливается с учетом того, что большая часть оборудования - это российское оборудование», - отметил он.
По его словам, подобную реконструкцию можно фактически считать строительством нового завода - ничего от старого оборудования не останется.
Отмечается, что третий этап реконструкции объекта будет завершен в 2025 году.
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