Собянин: После модернизации Московский НПЗ будет самым экологически чистым в Европе

Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) по итогам третьего этапа модернизации станет самым экологически чистым предприятием такого профиля не только в России, но и в Европе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Здорово, что компания не остановилась на достигнутом, и реализует третий этап - самый сложный, самый технологичный и самый финансовоемкий, несмотря на экономические сложности, санкции. Тем не менее, этот процесс не останавливается с учетом того, что большая часть оборудования - это российское оборудование», - отметил он.

По его словам, подобную реконструкцию можно фактически считать строительством нового завода - ничего от старого оборудования не останется.

Отмечается, что третий этап реконструкции объекта будет завершен в 2025 году.

