Собянин посетил стационар детского хосписа «Дом с маяком»

Развитие системы паллиативной помощи в столице отметил мэр Москвы Сергей Собянин по итогам посещения стационара детского хосписа «Дом с маяком», под который правительство города выделило здание с правом безвозмездного пользования.

Градоначальник отметил, что в столице развивается паллиативная помощь, требующая особых затрат, а также поприветствовал рост числа людей, вовлечённых в этот вид деятельности.

«В городе создана огромная система паллиативной помощи, которая обеспечивает помощь десяткам тысяч москвичей, которые в такой ситуации находятся. Но паллиативная помощь вообще очень особенная — без души, без призвания заниматься ей очень сложно, и участие благотворительных организаций, фондов, людей, которые посвящают этому всю свою жизнь, практически невозможно в этой сфере. Поэтому замечательно, что всё больше и больше людей вовлекается в эту деятельность», — подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил создателей детского хосписа и отметил, что город помогал, как мог, хоть и были сомнения в успехе этого мероприятия. Напомним, детский хоспис «Дом с маяком» — частное медицинское благотворительное учреждение. Здесь оказывают помощь неизлечимо больным детям и молодёжи до 25 лет.

Ранее в безвозмездное пользование на 49 лет «Дому с маяком» было передано четырёхэтажное здание недействующей школы площадью более 3 тысячи квадратных метров. В октябре в здании была завершена реконструкция и ремонт. Отметим, что деньги на ремонт будущего «Дома с маяком» собирали через пожертвования благотворительных фондов — «Вера», «Подари жизнь» и «Линия жизни». Теперь получить помощь и поддержку ежегодно здесь смогут 400 неизлечимо больных детей.



