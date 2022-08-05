Собянин посетил посвященный вопросам развития Москвы форум «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил посвященный вопросам развития города форум «Мой район», который проходит в Гостином дворе.

Глава города рассказал об изменениях, которые произошли в жизни столицы за последние десять лет.

«Одна из первых и самых больших программ, которую мы с вами задумали и реализовали, это, по сути дела, реконструкция парков Москвы, создание новых парковых территорий», - отметил Собянин.

По его словам, за это время было реконструировано и создано 886 парков, 90% москвичей имеют парк или сквер в шаговой доступности.

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Также градоначальник затронул тему дорожного строительства, которое не только повышает транспортную доступность в городе, но и улучшает экологию. Так, по его словам, благодаря строительству хорд примерно на 20% снизится объем вредных выбросов в атмосферу.

Сергей Собянин также рассказал о достижениях в сфере здравоохранения и образования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоМоскваСергей Собянин
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