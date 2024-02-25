Собянин: Посещаемость парков Москвы за 10 лет выросла в четыре раза
В столице создают парки в шаговой доступности от дома, написал в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.
В городе обновляют центральные парки и создают районные общественные пространства. Акцент сделан на пешей доступности. По словам Собянина, в новых парках можно заниматься спортом, гулять по экотропам, посещать бесплатные кружки и секции.
«Бальные танцы, зумба, волейбол, рисование, иностранные языки, творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое», - перечислил мэр.
За 10 лет посещаемость московских парков выросла в четыре раза. Наибольшей популярностью пользуется летний проект «Йога в парках». В 2023 году он охватил 28 локаций. Работали пять зон отдыха с бассейнами. Зимой оборудовали 82 лыжные трассы и 45 катков с искусственным и натуральным покрытием.
Ранее Собянин принял решение о восстановлении 20 столичных водоемов в текущем году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО
- СМИ: Партнеры США расценивают введение вторичных санкций как превышение полномочий
- Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбили беспилотник
- Путин: Крым - неотъемлемая часть России
- Собянин: К 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тысячи электробусов
- Зеленский сделал заявление об ударах по России
- В Шри-Ланке решили не продлевать долгосрочные туристические визы россиянам
- Фильм «Дагомея» о трофейных ценностях получил «Золотого медведя» Берлинале
- Потребители в ЕС перешли на алкоголь из США, Черногории и Украины
- В Киеве прогремели взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru