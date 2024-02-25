Собянин: Посещаемость парков Москвы за 10 лет выросла в четыре раза

В городе обновляют центральные парки и создают районные общественные пространства. Акцент сделан на пешей доступности. По словам Собянина, в новых парках можно заниматься спортом, гулять по экотропам, посещать бесплатные кружки и секции.

«Бальные танцы, зумба, волейбол, рисование, иностранные языки, творческие мастер-классы, экологические лекции и многое другое», - перечислил мэр.

За 10 лет посещаемость московских парков выросла в четыре раза. Наибольшей популярностью пользуется летний проект «Йога в парках». В 2023 году он охватил 28 локаций. Работали пять зон отдыха с бассейнами. Зимой оборудовали 82 лыжные трассы и 45 катков с искусственным и натуральным покрытием.



Ранее Собянин принял решение о восстановлении 20 столичных водоемов в текущем году.

