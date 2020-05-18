Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники в Марфине
Мэр российской столицы Сергей Собянин распорядился ускорить открытие детской поликлиники №99, расположенной на улице Академика Комарова в Марфине. Сегодня градоначальник лично осмотрел новый корпус медицинского учреждения.
Как подчеркнул Собянин, дети и их родители, получат первоклассную поликлинику, оснащенную современным оборудованием. Он считает необходимым в течение месяца завершить все организационные вопросы для получения лицензии и начала работы.
Строительство нового здания детской поликлиники в Марфине стартовало в 2016 году и было закончено нынешней весной. Пятиэтажное здание позволит обеспечить 320 посещений в смену. Это почти на три четверти больше нынешней пропускной способности. Прием будут вести врачи-педиатры, а также специалисты узких направлений.
Поликлиника оборудована современным медицинским оборудованием, в частности, рентгеном, флюорографией, аппаратами УЗИ, ЛОР. В структуре поликлиники будет действовать дневной стационар на 10 коек, в том числе совместного пребывания матери и ребенка. Кроме того, в медучреждении будет функционировать молочно-раздаточный пункт.
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