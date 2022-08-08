Собянин поручил ускорить открытие детского сада в Некрасовке

Мэр российской столицы Сергей Собянин поручил ускорить открытие детского сада в районе Некрасовка на улице Лавриненко. Такую задачу градоначальник поставил в ходе осмотра строительства учреждения.

По словам Собянина, в Некрасовке сохраняется дефицит объектов соцкультбыта, хотя власти города постепенно и справляют ситуацию, когда жилье в данном районе строилось намного быстрее, чем детские сады, школы, спортивные сооружения. За последнее время построено уже 17 объектов. В процессе возведения находятся еще шесть детских садов и школ. Мэр рассчитывает, что уже со следующего года все они уже начнут принимать воспитанников.

Детский сад на улице Лавриненко будет сдан в эксплуатацию до конца лета и с сентября начнётся заселение, уточнил застройщик. Учреждение рассчитано на 350 мест. Там обустроят музыкальный и спортивный залы, помещения для развивающих занятий. Предусмотрены медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

По данным мэрии Москвы, в Некрасовке и Косино-Ухтомском районе на сегодня проживают около 170 тысяч человек. Здесь открыты три станции Некрасовской линии метро. В районах благоустроены парк «Купеческие угодья», сквер у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне, Некрасовский бульвар, лесополоса Некрасовского парка, Аллея сказок и другие объекты.

В рамках программы реновации жилого фонда в районе Косино-Ухтомский подлежат расселению 55 многоквартирных домов, в которых проживают более шести тысяч человек. Шесть домов будут сохранены после расселения в качестве строений авторской архитектуры, они включены в список Архнадзора.

Кроме того, модернизация расположенных рядом Люберецких очистных сооружений улучшает качество жизни примерно двух миллионов жителей Москвы и области.

