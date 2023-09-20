Собянин поручил провести полное обновление 500 школьных зданий за пять лет
Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра столицы заседании президиума правительства Москвы поручил реконструировать не менее 500 школьных зданий в течение пяти лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Так, в ходе заседания обсуждались также изменения госпрограмм развития Москвы. Отмечается, что обновления ждут такие ключевые программы, как, в частности, реновации жилья, реконструкция поликлиник, «Мой район» и развитие метрополитена.
Ранее, 18 сентября, Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации прошла в концертном зале «Зарядье».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru