Собянин поручил провести полное обновление 500 школьных зданий за пять лет

Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра столицы заседании президиума правительства Москвы поручил реконструировать не менее 500 школьных зданий в течение пяти лет. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Так, в ходе заседания обсуждались также изменения госпрограмм развития Москвы. Отмечается, что обновления ждут такие ключевые программы, как, в частности, реновации жилья, реконструкция поликлиник, «Мой район» и развитие метрополитена.

Ранее, 18 сентября, Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Церемония инаугурации прошла в концертном зале «Зарядье».

