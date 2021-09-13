Собянин пообещал дать тепло в Москве во все дома к выборам

Отопление в жилых домах российской столицы начнут подавать уже сегодня, 13 сентября, несмотря на тёплую погоду. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита на ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго» на юго-западе мегаполиса. Как утончил градоначальник, до конца недели весь жилой сектор должен быть обеспечен теплом.

Собянин отметил, что уже со вторника, 14 сентября в столичном регионе температура воздуха упадёт сразу на 10 °C. В связи с таким прогнозом власти города и решил дать старт отопительному сезону на всех объектах социального, культурного и бытового назначения и жилого сектора.

Мэр подчеркнул, что вся система уже подготовлена к осенне-зимнему сезону - теплогенерация, внутренняя домовая инфраструктура, магистральные сети, водоснабжение, газовое снабжение.

В общей сложности проверку и подготовку прошли около 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов, около девяти тысяч социальных объектов, почти 31 тысяча объектов экономики, а также инфраструктура топливно-энергетического хозяйства.

Мощности энергоснабжения Москвы гарантируют бесперебойное обеспечение потребителей теплом даже в случае похолодания зимой до - 30-40 °C.

