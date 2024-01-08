Собянин подвел итоги просветительского проекта «Знание. ВДНХ» за 2023 год

Более 680 мероприятий прошло в 2023 году в рамках проекта «Знание.ВДНХ», участие в них приняли свыше 36 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, «Знание.ВДНХ» — запущенная в 2016 году бесплатная образовательная программа, объединяющая ученых, исследователей и экспертов из различных областей науки и искусства.

«В прошлом году проект разделили на два направления – Лекторий и Арт-лаборатория ВДНХ. Большая часть лекций известных ученых и экспертов была на темы искусства и культуры», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Так, в рамках Арт-лаборатории прошли театральные проекты, иммерсивные спектакли с артистами Студии театрального искусства, на крыше павильона «Рабочий и колхозница» и в музее «Слово» были проведены концерты джазовой, экспериментальной, этномузыки. Кроме того, прошлой осенью состоялся фестиваль «Проектируем будущее», особое внимание в научно-познавательном проекте уделили космосу и авиации.

В 2024 году в рамках «Знания.ВДНХ» запланирована насыщенная культурно-образовательная программа, информация о ней представлена на официальном сайте проекта.

