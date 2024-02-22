Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»
22 февраля 202410:46
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил победителей детского чемпионата «Мастерята», которые соревновались в 45 различных направлениях.
«В финале встретились почти восемь тысяч учащихся из 478 столичных школ – это на тысячу больше, чем в прошлом году. Золотые медали получили 179 команд. Обладателями серебряных наград стали 192, бронзовых – 209. […] От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», - написал Собянин.
Он уточнил, что в чемпионате принимали участие ученики 1-8 классов с наставниками, родителями, близкими и родственниками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru