Собянин подвел итоги московского детского чемпионата «Мастерята»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил победителей детского чемпионата «Мастерята», которые соревновались в 45 различных направлениях.

«В финале встретились почти восемь тысяч учащихся из 478 столичных школ – это на тысячу больше, чем в прошлом году. Золотые медали получили 179 команд. Обладателями серебряных наград стали 192, бронзовых – 209. […] От души поздравляю медалистов и желаю ребятам новых побед», - написал Собянин.

Он уточнил, что в чемпионате принимали участие ученики 1-8 классов с наставниками, родителями, близкими и родственниками.

