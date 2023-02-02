Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев
Мэр российской столицы Сергей Собянин высказался в поддержку проектов сообщества потомков московских ополченцев. Как подчеркнул градоначальниу в своём Telegram-канале, сбережение исторической памяти в немалой степени определяет ценности народа.
Собянин напомнил, что в 1941 году около 160 тысяч человек в составе 16 дивизий народного ополчения приняли участие в Битве за Москву, а также других сражениях Великой Отечественной войны. Это были добровольцы разных возрастов и профессий. Сообщество потомков московских ополченцев уже в течении двух лет проводит работу по увековечению их памяти.
В этом году активисты наметили обширную программу. Будут проводиться тематические выставки и памятно-патронатные акции, выпускаться печатная продукция, организуются поездки по местам боев и базирования лагерей военнопленных ополченцев. Кроме того, продолжится составление поименной базы данных бойцов дивизий ополчения, пополнение фондов школьных музеев.
Как напомнил Сергей Собянин, в честь героев народного ополчения в Москве названы сквер, две улицы, а также станция Большой кольцевой линии метро. Помимо этого, установлен памятник «Ополченцы» на улице Народного Ополчения, а также монументы, памятные знаки и мемориальные доски отдельным дивизиям. Ежегодно 11 октября в столице отмечается День Московского народного ополчения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев
- Президент Болгарии Радев распустил парламент
- В Херсонской области задержали наводчика ВСУ
- Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры
- СМИ: Турецкие добровольцы прибыли в Запорожье для участия в спецоперации
- В ООН поддержали МОК в вопросе допуска российских спортсменов на международные турниры
- В Иране заявили, что Израиль ответственен за атаку на военный объект в Исфахане
- Бывший член СБ рассказал о переговорах Ельцина и США о ядерном статусе Украины
- СМИ: В Пентагоне усомнились в способностях Украины захватить Крым
- Сальдо: ВСУ несут потери при попытках форсировать Днепр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru