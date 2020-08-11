Собянин поддержал проект создания парка «Союзмультфильма» на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал проект создания мультимедийного парка «Союзмультфильма» на ВДНХ, говорится в пресс-релизе мэрии Москвы.

«Правительство Москвы предоставит субсидию ФГУП «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» для компенсации части затрат на создание мультимедийного парка на ВДНХ. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Мультимедийный парк планируется открыть в 2020 году в павильоне №7 «Семена», его капитальный ремонт был завершен летом 2020 года.

Сама экспозиция павильона будет состоять из мультимедийных аттракционов «Путешествие внутрь мультфильма», «Я и мультгерои», «Комната с фонариком» и других, при создании которых были использованы такие технологии, как трассировка лучей, «захват/снятие движения» и 3D-анимации.

