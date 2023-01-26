Собянин поддержал одну из самых престижных научных наград – Макариевские премии
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал одну из самых престижных наград в сфере гуманитарных наук – Макариевские премии памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.
Отмечается, что было выделено 27,53 миллиона рублей на организацию конкурса , который проводят каждый год. При этом конкурсы чередуются: один год - по гуманитарным, другой - по естественным наукам. В 2023 году конкурс посвящен гуманитарным наукам.
Так, участвовать могут авторы научных трудов, изданных в 2020-2023 годах, а также неопубликованных работ в семи номинациях. Работы принимаются до 1 апреля 2023 года. Учредителями премии являются Русская православная церковь, правительство Москвы и Российская академия наук.
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