Собянин: Почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают «Тройкой»

Почти 80% поездок в московском метро оплачивают картой «Тройка». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, транспортная карта появилась в Москве 11 лет назад и быстро обошла по популярности мировые аналоги.

«В первую неделю было продано 200 тысяч карт, через 10 месяцев — один миллион, на сегодняшний день выпущено больше 50 миллионов», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В прошлом году производство карты «Тройка», включая чип, полностью локализовали в Москве. Планируется, что в текущем году будет запущен виртуальный аналог карты для смартфонов. Воспользоваться преимуществами «Тройки» можно, привязав ее в личном кабинете в приложении «Метро Москвы» и подключив к программе лояльности «Город». С помощью карты горожане могут оплатить проезд на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах, наземном, речном, пригородном железнодорожном транспорте. Оплата «Тройкой» доступна на аэроэкспрессе и канатной дороге на Воробьевых горах.

Сергей Собянин напомнил, что карта также дает возможность бесплатно совершать пересадки на городском транспорте в течение 90 минут, на ряде маршрутов МЦД — в течение 120 минут.

