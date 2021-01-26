Собянин поблагодарил доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей - доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», - написал мэр, поблагодарив горожан за отзывчивость.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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