Собянин поблагодарил доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом
10 января 202110:18
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил москвичей - доноров плазмы за помощь в борьбе с коронавирусом. Слова благодарности мэр написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Москвичи, которые перенесли COVID-19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тыс. жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», - написал мэр, поблагодарив горожан за отзывчивость.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru