Собянин: По программе реновации скоро переедут еще более 12 тысяч москвичей
26 июля 202308:10
Более 12 тысяч москвичей в скором времени переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в III квартале 2023 года начнется расселение свыше 70 домов, для этого столица подготовит около 20 новостроек.
«Программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр Москвы указал, что уже 127,5 тысячи горожан переехали в новые дома или находятся в процессе переезда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ
- Движение на D2 и Курском направлении приостановили из-за предмета на путях
- ФСБ предъявила политологу Кагарлицкому обвинение в призывах к терроризму через интернет
- Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении
- Госстандарт на школьную форму в РФ появится в 2024 году
- В Польше заявили, что наглость украинских беженцев и Киева раздражает поляков
- В Белом доме объяснили агрессию собаки Байденов стрессом
- В Австрии назвали причину больших потерь в ВСУ
- Стало известно о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
- В Вашингтоне боятся, что участие Рида в боях на Украине навредит диалогу с Москвой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru