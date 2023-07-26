Собянин: По программе реновации скоро переедут еще более 12 тысяч москвичей

Более 12 тысяч москвичей в скором времени переедут в новые квартиры по программе реновации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в III квартале 2023 года начнется расселение свыше 70 домов, для этого столица подготовит около 20 новостроек.

«Программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы указал, что уже 127,5 тысячи горожан переехали в новые дома или находятся в процессе переезда.

