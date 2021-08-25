Собянин перевел в электронный вид еще три госуслуги в социальной сфере

Три вида государственных услуг в социальной сфере будут переведены в электронный вид и доступны на официальном сайте мэра Москвы.

Соответствующее решение принял столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщают в пресс-служба мэра и правительства Москвы.

С 25 августа на сайте мэра можно будет подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка или усыновлением.

С этой же даты принимаются заявления на получение компенсации на приобретение средств для ухода за новорожденными.

Кроме того, с нового учебного года на сайте мэра можно будет подать заявление на компенсацию части родительской платы за дошкольников, отмечают в пресс-службе.

