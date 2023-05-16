Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках

Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в столичных парках, здесь все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что проект стартовал в 2019 году, и несмотря на перерыв из-за пандемии, проверить здоровье в парках смогли более 1 млн горожан.

«Благодаря обследованиям в павильонах "Здоровой Москвы" на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии», — подчеркнул Собянин.

Прием пациентов будет проходить ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных, предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и столичный полис ОМС. Обследование займет около часа. Если специалисты выявят какие-либо отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику, в прохождении которых помогут сотрудники телемедицинского центра.

В павильонах «Здоровая Москва» установлено современное оборудование, объекты включены в единый цифровой контур городского здравоохранения, и итоги обследований и анализов сохранятся в электронной медицинской карте. Как уточнил Собянин, среди обязательных для пациента процедур — анкетирование измерение роста, веса, индекса массы тела и артериального давления, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина. Также москвичи должны пройти ЭКГ, биоимпедансометрию, измерение внутриглазного давления.

Программа может включать спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на маркер тромбообразования Д-димер. В ряде случаев пациента могут направить в поликлинику для прохождения рентгенографии, гастро- и колоноскопии, маммографии.

