Собянин: Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках
Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в столичных парках, здесь все желающие могут быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Градоначальник напомнил, что проект стартовал в 2019 году, и несмотря на перерыв из-за пандемии, проверить здоровье в парках смогли более 1 млн горожан.
«Благодаря обследованиям в павильонах "Здоровой Москвы" на ранних стадиях было выявлено множество различных заболеваний: от нарушений в работе сердца до онкологии», — подчеркнул Собянин.
Прием пациентов будет проходить ежедневно с 8:00 до 20:00 без перерывов и выходных, предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и столичный полис ОМС. Обследование займет около часа. Если специалисты выявят какие-либо отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику, в прохождении которых помогут сотрудники телемедицинского центра.
В павильонах «Здоровая Москва» установлено современное оборудование, объекты включены в единый цифровой контур городского здравоохранения, и итоги обследований и анализов сохранятся в электронной медицинской карте. Как уточнил Собянин, среди обязательных для пациента процедур — анкетирование измерение роста, веса, индекса массы тела и артериального давления, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина. Также москвичи должны пройти ЭКГ, биоимпедансометрию, измерение внутриглазного давления.
Программа может включать спирометрию, пульсоксиметрию, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на маркер тромбообразования Д-димер. В ряде случаев пациента могут направить в поликлинику для прохождения рентгенографии, гастро- и колоноскопии, маммографии.
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