Собянин: Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями «Москвич 3е»
4 августа 202317:06
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 50 новых автомобилях в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями», - написал Собянин.
До конца года планируется установить на кроссоверах видеофиксаторы нарушений ПДД.
Градоначальник отметил, что ЦОДД патрулирует столичные улицы круглосуточно, и переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень шума.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NBC: Поставки Украине F-16 будет недостаточно для перелома в зоне конфликта
- «Необразованные»: Кутиков из «Машины времени» раскритиковал россиян, поддерживающих СВО
- Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы
- ЦСКА подписал контракт с игроком сборной Узбекистана Файзуллаевым
- Эрдоган назвал возмездием прекращение поставок урана из Нигера во Францию
- Трамп попросил у Верховного суда защиты от юридического преследования
- Белоруссия пригрозила ЕС ответными мерами
- Суд арестовал угрожавшего взорвать гранату на шоссе в Уфе дезертира
- Литва закроет два пограничных пункта на границе с Белоруссией
- Число погибших при оползне в горах Грузии увеличилось до 11 человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru