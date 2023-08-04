Собянин: Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями «Москвич 3е»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о 50 новых автомобилях в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Парк ЦОДД пополнился 50 электромобилями», - написал Собянин.

До конца года планируется установить на кроссоверах видеофиксаторы нарушений ПДД.

Градоначальник отметил, что ЦОДД патрулирует столичные улицы круглосуточно, и переход на электромобили снизит вред окружающей среде и уровень шума.

