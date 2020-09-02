Собянин оценил итоги комплексной модернизации клиники урологии ГКБ №67

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 сентября, открыл после капитального ремонта клинику урологии и новое приёмное отделение в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого.

По словам главы города, в ходе модернизации было закуплено современное оборудование мирового уровня. В ближайшее время для больницы купят ещё один аппарат роботизированной хирургии da Vinci, а также введут в строй ещё один корпус, отметил Собянин.

Капитальный ремонт в корпусах больницы выполнили в мае-августе 2020 года, за это время обновив шесть операционных корпусов. В июне-июле модернизировали приёмное отделение, для которого закупили 313 единиц медицинского оборудования. В сентябре завершится ремонт ещё одного корпуса с восемью операционными и урологическими отделениями на 115 коек.

Отмечается, что благодаря модернизации клиника урологии ГКБ имени Спасокукоцкого увеличит приём с семи до 10 тысяч пациентов в год.

