Собянин оценил итоги комплексной модернизации клиники урологии ГКБ №67
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 2 сентября, открыл после капитального ремонта клинику урологии и новое приёмное отделение в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого.
По словам главы города, в ходе модернизации было закуплено современное оборудование мирового уровня. В ближайшее время для больницы купят ещё один аппарат роботизированной хирургии da Vinci, а также введут в строй ещё один корпус, отметил Собянин.
Капитальный ремонт в корпусах больницы выполнили в мае-августе 2020 года, за это время обновив шесть операционных корпусов. В июне-июле модернизировали приёмное отделение, для которого закупили 313 единиц медицинского оборудования. В сентябре завершится ремонт ещё одного корпуса с восемью операционными и урологическими отделениями на 115 коек.
Отмечается, что благодаря модернизации клиника урологии ГКБ имени Спасокукоцкого увеличит приём с семи до 10 тысяч пациентов в год.
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