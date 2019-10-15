Собянин отметил рекордное финансирование соцсферы в проекте бюджета

Мэр российской столицы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект бюджета на будущий год и плановый трёхлетний период. Об этом объявлено по результатам заседания президиума правительства мегаполиса. Отмечается, что проект основного финансового документа города сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно.

Предполагается, что в 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 8%, в последующие два года прогнозируется их рост на 9,5% каждые 12 месяцев. В московском правительстве считают, что проект бюджета гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед горожанами.

Траты на социальные нужды составляют более половины заложенных расходов городского бюджета - 53,3% или около 1,7 триллиона рублей в год. Однако, учитывая оплату медицинской помощи из фонда ОМС, финансирование социальных расходов в 20 году превысит 2 триллиона рублей.

Кроме того, увеличиваются расходы на развитие образования (+25,8%), здравоохранения (+30,4%), социальной поддержки жителей (+18,4%). Самое большое увеличение расходов предусмотрено на спорт +63,7%.

Значительный вклад в формирование доходной части вносят малый и средний бизнес, и их доля постоянно увеличивается. Ожидается, что поступления этого сектора составят четверть доходов бюджета, что в 1,6 раза превысит вливания от организаций – крупнейших налогоплательщиков.

