Собянин отметил итоги модернизации городского Спинального центра
Московский городской спинальный нейрохирургический центр после модернизации сможет вдвое увеличить объём операций на позвоночнике, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Те москвичи, которые сегодня получают помощь за границей в сложных случаях, будут получать эту помощь здесь. И не только москвичи, а граждане со всей России уже обращаются и будут обращаться, и получать помощь здесь, в этом уникальном Спинальном центре», - отметил глава города.
По его словам, благодаря оснащению новейшими медицинскими технологиями, а также опыту и таланту работников работа Спинального центра выйдет на новый, более высокий уровень.
Спинальный центр был создан в 2014 году на базе столичной больницы №67 имени Ворохобова. Он занял четыре корпуса в травматологическом комплексе медучреждения. Три из них уже отремонтированы, четвёртый будет обновлён до конца 2020 года. В отремонтированных корпусах появились четыре операционные, для которых закупили более 20 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Это, в частности, эндоскопическая 3D операционная и две операционные на основе роботизированных комплексов, а также навигационная операционная на базе мобильного томографа Airo.
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