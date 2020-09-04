Собянин отметил готовность Москвы к проведению испытаний вакцины от COVID

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в российской столице стартуют на будущей неделе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как подчеркнул градоначальник, вся инфраструктура уже готова. Окончательную отмашку на начало испытаний должен дать разработчик препарата – Институт имени Гамалеи. Мэр также выразил уверенность, что в мегаполисе наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.

За несколько дней уже записались более 5 тысяч человек. Всего должно быть около 40 тысяч. Примерно трети из них вместо вакцины сделают укол плацебо для чистоты эксперимента. Собянин также сообщил, что уже лично сделал прививку от коронавируса, и чувствует себя нормально.





