Собянин отметил готовность Москвы к проведению испытаний вакцины от COVID
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса в российской столице стартуют на будущей неделе. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи в формате видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как подчеркнул градоначальник, вся инфраструктура уже готова. Окончательную отмашку на начало испытаний должен дать разработчик препарата – Институт имени Гамалеи. Мэр также выразил уверенность, что в мегаполисе наберется нужное число добровольцев для третьего этапа испытаний вакцины.
За несколько дней уже записались более 5 тысяч человек. Всего должно быть около 40 тысяч. Примерно трети из них вместо вакцины сделают укол плацебо для чистоты эксперимента. Собянин также сообщил, что уже лично сделал прививку от коронавируса, и чувствует себя нормально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru