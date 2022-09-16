Собянин: Открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что музей транспорта Москвы на ул. Новорязанская планируется открыть в конце 2024 года, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Музей Победы разместит на сайте материалы экспозиции из польского Аушвица-Биркенау

В ходе осмотра работ в историческом здании, которое было построено по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова, он отметил, что в музее будет размещена «уникальная коллекция вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники».

Градоначальник также поинтересовался, будут ли завершены строительные работы в 2023 году, на что глава Дептранса столицы Максим Ликсутов ответил утвердительно, сообщив, что, по прогнозам специалистов, ежегодно музей будут посещать не менее 500 тысяч человек.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности будет выставлено 53 экспоната.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Мэрия Москвы
ТЕГИ:ТранспортОбщественный ТранспортМузейМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры