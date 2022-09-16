Собянин: Открытие Музея транспорта на Новорязанской улице запланировано на 2024 год

В ходе осмотра работ в историческом здании, которое было построено по проекту архитектора Константина Мельникова и инженера Владимира Шухова, он отметил, что в музее будет размещена «уникальная коллекция вагонов метро, городского и специального транспорта, грузовых и легковых автомобилей и другой техники».

Градоначальник также поинтересовался, будут ли завершены строительные работы в 2023 году, на что глава Дептранса столицы Максим Ликсутов ответил утвердительно, сообщив, что, по прогнозам специалистов, ежегодно музей будут посещать не менее 500 тысяч человек.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности будет выставлено 53 экспоната.

Ранее президент России Владимир Путин предложил создать в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковской галереи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

