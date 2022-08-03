Музей Победы разместит на сайте материалы экспозиции из польского Аушвица-Биркенау

Он напомнил, что власти Польши закрыли постоянную экспозицию «Трагедия. Мужество. Освобождение», существовавшую в бараке № 14 музея нацистского немецкого лагеря «Аушвиц-Биркенау» с 2013 года.

По его словам, в ответ было принято решение создать мультимедийную выставку «Освенцим. Правда» на сайте Музея Победы.

«Материалы проекта должны продолжать оставаться доступными людям на сайте музея. Мы должны донести до всех ныне живущих и будущих поколений четкое понимание античеловеческой сущности нацизма», - подчеркнул Школьник.

Он добавил, что первые материалы, рассказывающие о трагедии советских военнопленных - узников фашисткой «фабрики смерти» и об освобождении концлагеря Красной Армией, доступны для посетителей сайта уже с 3 августа.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возмутилась закрытием экспозиций, подготовленной российским Музеем Победы, отметив, что «нельзя менять историю просто потому, что сегодня политическая конъюнктура этого требует от вас».

