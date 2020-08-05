Собянин открыл вторую очередь транспортной развязки у метро «Саларьево»
Мэр российской столицы Сергей Собянин отметил активное развитие городской инфраструктуры в Саларьево, в ходе открытия второй очереди транспортной развязки на Киевском шоссе в районе одноимённой станции метро. Градоначальник отметил, что реконструкция Киевского шоссе продолжается.
Как подчеркнул градоначальник, это чрезвычайно важная стройка, поскольку трасса киевского направления обслуживает сотни тысяч жителей столицы и Московской области. В районе станции метро «Саларьево» сейчас обустраиваются объекты инфраструктуры.
По оценке Собянина, в Саларьево, как в капле воды, отражается целый ряд направлений стройкомплекса мегаполиса. Возведены новые жилые районы, рекультивирована старая большая свалка, построены метро, автовокзал, транспортно-пересадочный узел, новые школы, детские сады.
Ввод основных объектов происходит в несколько этапов. В январе текущего года запущен путепровод на съезде с улицы Родниковая к транспортно-пересадочному узлу «Саларьево».
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