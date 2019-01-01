Собянин открыл второй участок одной из главных магистралей Новой Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии второго участка трассы «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе», в который входит первый в российской столице совмещенный автомобильный и метротоннель на пересечении с Калужским шоссе. В состав трассы также входит путепровод в районе транспортно-пересадочного узла «Столбово» в составе строящейся магистральной улицы МКАД — Коммунарка — Остафьево.

Градоначальник обратил внимание на высокие темпы дорожного строительства в Новой Москве. Он напомнил, что на возведение второго участка дороги «Солнцево - Бутово - Варшавка» ушло менее двух лет. По словам Собянина, открытый участок улучшит дорожную обстановку, а также позволит уже в ближайшую неделю открыть новые станции метро от Саларьево до Коммунарки. Это принципиально изменит транспортную доступность всей Новой Москвы.

Магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе связывает четыре, так называемые, вылетные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Она продублирует юго-западную и южную части МКАД.

