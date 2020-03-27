Собянин открыл второй участок Некрасовской линии метро

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял сегодня участие в открытии второй линии Некрасовской линии метрополитена и примыкающей к ней части Большой кольцевой линии. Теперь пассажиры могут ездить по второму отрезку этой ветки от «Косино» до «Лефортово», всего открыто шесть новых станций, они соединены с уже действующими.

Как отметил градоначальник, подземка в Москве строилась даже в самые тяжёлые времена, происходит это и сегодня, когда ситуацию трудно назвать простой. По словам Собянина, новая линия одна из самых протяженных в Москве. Некрасовская улучшит транспортную доступность миллиону жителей, а также позволит разгрузить Таганско-Краснопресненскую ветку метро.

Мэр также рассказал о непростом ходе строительства: приходилось делать десятки переходов через магистрали, железнодорожные пути, линии метро, автодороги, целые пучки коммуникаций газо- и водопровода. Однако со всеми работами успешно справились.

Помимо самой ветки, появился крупнейший в России транспортно-пересадочный узел. На станции «Нижегородская» сошлись МЦК, Большая кольцевая линия, Горьковское направление железной дороги, Некрасовская ветка метро, Северо-Восточная хорда, Рязанский проспект. Эта связка войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов.

Некрасовская линия обеспечит быстрым городским транспортом жителей семи московских районов, а также подмосковных Люберец и других близлежащих населённых пунктов Московской области. В среднем пассажиры будут экономить на дороге до получаса в день.

