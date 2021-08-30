Собянин открыл в Коммунарке новое здание школы на 1100 учеников
Мэр Российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии нового корпуса школы №338 в посёлке Коммунарка на территории Новой Москвы. Как отметил градоначальник, 1 сентября в детские сады и школы мегаполиса пойдут 1,5 миллиона детей – «целая страна».
Собянин выразил надежду, что все школы и детские сады полностью готовы к началу учебного года. По словам мэра, особое внимание в этом плане уделяется районам - новостройкам, таких как ТиНАО. Он напомнил, что ещё несколько лет тому назад в населённом пункте Сосенки, в составе которого находится Коммунарка, действовали всего один детский сад и единственная школа.
Сегодня, по словам мэра, уже функционируют 30 детских садов и школ, а в ближайшее годы здесь будет построено столько же дошкольных и средних учебных заведений.
Новый комплекс школы №338 рассчитан на 1,1 тысяч учащихся. Четырехэтажное здание состоит из блоков, оборудованных всем необходимым: спортивными залами, актовым залом, современными лабораториями, медиаклассами.
Всего за последние 10 лет в столице РФ построено 436 образовательных учреждений: 317 детских садов и 119 школ. На территории Новой Москвы - 85 зданий– 61 детский сад и 24 школы. К 1 сентября двери распахнут 25 новых школ и детских садов.
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