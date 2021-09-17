Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центральную часть нового парка на Павелецкой площади после благоустройства. Отмечается, что скоро здесь будет завершено строительство и подземного торгового комплекса.
«На Павелецкой закончился самый большой долгострой Москвы. На протяжении многих лет здесь была яма, на которую абсолютно законно жаловался жители, обращая внимание, что с этим безобразием надо заканчивать», - рассказал Собянин.
По его словам, теперь создан новый концепт площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются в транспортно-пересадочный узел. Также была проведена реконструкция трамвайных путей и пересмотрена смеха движения транспорта рядом с площадью.
Градоначальник выразил надежду, что вторая очередь проекта с торгово-развлекательным центром будет запущена в ближайшее время.
Инвестор проекта - президент группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев подтвердил сроки окончания всех работ и рассказал о том, как новое городское пространство будет обустроено зимой.
«Сергей Семенович посоветовал елку поставить. Отличная идея. Будем ставить елку в центре катка. Вокруг нее делать каток», - сказал он.
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