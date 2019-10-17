Собянин открыл Центр здоровья семьи при ГКБ им. Плетнёва

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Центра здоровья семьи городской клинической больницы имени Д.Плетнева на востоке Москвы. Как подчеркнул градоначальник, новая женская консультация в ГКБ станет одной из лучших в мегаполисе.

Общаясь с пациентами, Собянин назвал комплекс семейным дворцом здоровья, который поможет будущим матерям легче перенести период беременности. По словам мэра, программа городских властей по модернизации родильных домов позволила за последние годы снизить в два раза младенческую смертность.

В новое пятиэтажное здание на территории ГКБ им. Плетнева переехали отделения женской консультации с улиц Верхняя Первомайская и 7-ая Парковая. Приём там будут вести более 150 специалистов. Здесь разместятся четыре отделения по разным направлениям.

Кроме того, будет функционировать дневной стационар акушерско-гинекологического профиля с двумя операционными блоками. Там же откроется отделение репродукции с центром экстракорпорального оплодотворения.

