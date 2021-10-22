Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе

Мэр российской столицы Сергей Собянин побывал в Центре амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1 в Южном округе. Визит градоначальника был приурочен к окончанию капитального ремонта здания на Загородном шоссе.

Как отметил Собянин, центр отвечает всем современным мировым стандартам, предоставляет весь комплекс диагностики и терапии пациентов. Медицинское учреждение рассчитано на приём жителей Центрального округа, а по некоторым профилям будет функционировать на восемь административных округов мегаполиса. По словам мэра, создание таких центров направлено на объединение всех требуемых процедур для больных горожан.

Он напомнил, что с будущего года в столице вводятся дополнительно «высокие стандарты» лечения онкологических больных еще по четырем нозологиям. Охват составит 9% всех онкологических заболеваний в городе. В столице также действует программа наблюдательных исследований за современными технологиями и лечебной мировой практикой с целью определения, какие из них подходят для здравоохранения Москвы.

Сегодня в так называемом канцер-регистре Москвы значатся более 300 тысяч человек. По оценке Собянина, создание таких центров выведет на новый, качественный уровень онкологию в столице.

Первых пациентов Центр амбулаторной онкологической помощи городской клинической онкологической больницы №1 примет уже в понедельник 25 октября. Он будет работать семь дней в неделю. До конца текущего года также предполагается закончить капитальный ремонт соседнего корпуса №7.

