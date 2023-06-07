Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода

По его словам, это единственное в России место, где можно получить «хорошие практические навыки по уходу за тяжелобольными», что позволит «повысить качество ухода за москвичами».

Градоначальник также поздравил социальных работников Москвы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, и вручил им благодарности.

«Низкий вам поклон за то, что выбрали эту профессию, очень благородную. И сотни тысяч москвичей нуждаются вашей помощи, в вашем уходе, в вашем теплом отношении. Спасибо вам большое», - заявил Собянин.

В пресс-службе добавили, что обучение в центре в Южнопортовом районе столицы будет организовано по программе профессионального обучения для сиделок и помощников по уходу, слушателями станут сотрудники социальных домов и геронтологических центров, граждане, которые самостоятельно ухаживают за родственниками.

Ранее Собянин заявил, что с 19 июня по 11 августа в столице пройдёт городской проект стажировок для подростков 14—18 лет, сообщает RT.

