Собянин открыл Симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столице симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, это единственное в России место, где можно получить «хорошие практические навыки по уходу за тяжелобольными», что позволит «повысить качество ухода за москвичами».
Градоначальник также поздравил социальных работников Москвы с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, и вручил им благодарности.
«Низкий вам поклон за то, что выбрали эту профессию, очень благородную. И сотни тысяч москвичей нуждаются вашей помощи, в вашем уходе, в вашем теплом отношении. Спасибо вам большое», - заявил Собянин.
В пресс-службе добавили, что обучение в центре в Южнопортовом районе столицы будет организовано по программе профессионального обучения для сиделок и помощников по уходу, слушателями станут сотрудники социальных домов и геронтологических центров, граждане, которые самостоятельно ухаживают за родственниками.
Ранее Собянин заявил, что с 19 июня по 11 августа в столице пройдёт городской проект стажировок для подростков 14—18 лет, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США нужно пойти на диалог с Россией для завершения конфликта на Украине
- Российские войска отразили три атаки ВСУ на Времевском выступе
- Минобороны РФ назвало виновных в подрыве аммиакопровода в Харьковской области
- «Яндекс» в тестовом режиме запустил в Москве роботакси
- Губернатор: ВСУ обстреляли Шебекино «Градами»
- Политолог объяснил невозможность мирных переговоров между Россией и Украиной
- Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до соревнований
- Майк Пенс объявил о своём участии в выборах США в 2024 году
- Владимир Толстой: икона «Святая Троица» вернется в Третьяковскую галерею на реставрацию
- В США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru