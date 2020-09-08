Собянин открыл после реконструкции железнодорожную станцию «Мичуринец»

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 8 сентября, открыл реконструированную станцию «Мичуринец» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Работы на ней велись с конца 2018 года.

Как отметил градоначальник, обновлённая станция теперь больше похожа на вокзал: здесь появились эскалаторы, лифты, подземный переход через дорогу. «Здесь центральная дорога, которая позволит подъезжать сюда жителям близлежащих районов. Метро от «Рассказовки» до центра идет 40 минут, а отсюда 28 минут», - добавил Собянин.

Станция «Мичуринец» располагается в поселение Внуковское между станциями МЖД «Внуково» и «Переделкино». Рядом с ней откроют остановку автобуса №166, которым, как ожидается, будут активно пользоваться жители «Переделкино Ближнее» и нескольких микрорайонов Ново-Переделкино. Пассажиропоток на станции увеличится в 10 раз.

«Мичуринец» войдёт в состав четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), на Киевском направлении которого до конца 2020 года также откроются новые станции «Санино» и «Аминьевская», реконструированные «Победа» и «Крекшино».

